В РТ опубликован график работы больниц и поликлиник на майские выходные

Министерство здравоохранения Татарстана обнародовало режим функционирования медицинских учреждений в период с 1 по 11 мая. Особое внимание уделено работе стационаров, травмпунктов и женских консультаций.

Стационары всех типов, включая родильные дома и гинекологические отделения, переходят на круглосуточный режим работы на протяжении всех праздничных и выходных дней. Травматологические пункты, работающие без перерыва на сон, готовы принимать пациентов с первичными травмами вне зависимости от их прописки или места временного проживания.

Что касается амбулаторного звена, то взрослые поликлиники будут вести прием только в определенные даты: 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая. Время работы — с 8 утра до 5 вечера. Женские консультации следуют тому же расписанию.

Для юных пациентов график различается в зависимости от города. В целом по республике детские поликлиники открыты 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая, но часы приема сокращены — с 8:00 до 15:00. Исключение сделано для крупных городов: Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Здесь 1, 3, 9 и 10 мая прием ведется с 8:00 до 15:00, а 2 и 11 мая — с 8:00 до 17:00.

Стоматологические услуги для взрослых доступны по следующему расписанию: 1, 3, 9, 10 и 11 мая — с 9 утра до 3 часов дня, а 2 мая — с 9:00 до 16:00. Аналогичные часы работы у детских стоматологических поликлиник по всему Татарстану. Дополнительно в Казани определены дежурные детские стоматологические кабинеты: они примут пациентов 3 и 10 мая с 9 утра до 6 вечера.