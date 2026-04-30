В Зеленодольском районе Татарстана 29 апреля перевернулась лодка с рыбаком - мужчина погиб

В акватории реки Волга в Зеленодольском районе Татарстана произошло происшествие со смертельным исходом. Жертвой инцидента стал местный житель 1961 года рождения.

По данным следствия, трагедия случилась днём 29 апреля 2026 года вблизи посёлка Васильево. Маленькое плавсредство с рыбаком перевернулось неподалёку от берега. Мужчина не использовал спасательный жилет, оказался в холодной воде и утонул.

В связи с произошедшим сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России (Центральное МСУТ СК России) инициировали доследственную проверку. Дело квалифицировано по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время правоохранители проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий. Окончательное процессуальное решение будет вынесено по результатам всей проверки.