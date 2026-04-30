В казанском ЖК «Станция Юбилейная» откроют новую школу на 1501 место: определен подрядчик

Образовательная система Приволжского района Казани готовится к серьезной разгрузке — здесь возведут новую школу, способную принять полторы тысячи учеников. Учреждение расположится на территории жилого комплекса «Станция Юбилейная», неподалеку от Детского проезда.

Согласно документации, опубликованной на портале государственных закупок, финансирование строительства полностью обеспечено из бюджета Татарстана — на эти цели направлено 2,6 миллиарда рублей. Заказчиком проекта выступает «Главстрой Татарстана».

По результатам конкурса право возвести объект получило ГУП РТ «Татлизинг». Строительство запланировано в два этапа. Сдать первую очередь подрядчик обязан уже к 1 декабря 2026 года.

Внутри новой школы, помимо просторных классов, обустроят актовый зал на 800 зрителей, большой спортзал площадью 500 квадратных метров, хореографический кабинет, помещения для кружков дополнительного образования и столовую на 500 посадочных мест. Открытие этого крупного учебного центра позволит заметно снизить нагрузку на соседние переполненные школы района.