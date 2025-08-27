Церемония награждения детской литературной премии «Глаголица» пройдет в новом здании театра Камала

31 августа в новом здании Татарского академического театра имени Камала состоится торжественная церемония награждения победителей XII Международной независимой литературной премии «Глаголица». Как сообщила директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова, имена 13 лучших юных авторов будут объявлены в рамках мероприятия с участием камерного оркестра «La Primavera» и заслуженного артиста России Сергея Чонишвили.

В творческой смене в Казани участвуют 104 финалиста из 36 стран, отобранных из 2115 заявок. Особое внимание жюри уделяет исключению работ, созданных с помощью искусственного интеллекта. Победители определяются по совокупности оценок за письменные работы и оценки во время творческих испытаний.