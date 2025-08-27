Церемония награждения детской литературной премии «Глаголица» пройдет в новом здании театра Камала

news_top_970_100
Город
27 августа 2025  21:04

31 августа в новом здании Татарского академического театра имени Камала состоится торжественная церемония награждения победителей XII Международной независимой литературной премии «Глаголица». Как сообщила директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова, имена 13 лучших юных авторов будут объявлены в рамках мероприятия с участием камерного оркестра «La Primavera» и заслуженного артиста России Сергея Чонишвили.

В творческой смене в Казани участвуют 104 финалиста из 36 стран, отобранных из 2115 заявок. Особое внимание жюри уделяет исключению работ, созданных с помощью искусственного интеллекта. Победители определяются по совокупности оценок за письменные работы и оценки во время творческих испытаний.

news_right_column_240_400
Новости
Церемония награждения детской литературной премии «Глаголица» пройдет в новом здании театра Камала
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с защитником Ильей Карпухином
3 случая заражения новым штаммом «Стратус» COVID-19 выявлено в РТ за неделю
В Нижнекамске прошло открытие модернизированного Кадрового центра «Работа России»
В Татарстане стартовала кампания вакцинации от гриппа
Как российский император искал совета у предка
Как российский император искал совета у предка
Во всех районах РТ стартуют бесплатные мастер-классы для сельской молодежи
В Казани обнаружен новый фрагмент исторического культурного слоя XVIII–XIX веков