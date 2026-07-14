Четыре человека погибли в лобовом ДТП с трактором в Мамадышском районе

На дороге Мамадыш – Кукмор – Ишкеево в Мамадышском районе Татарстана произошла смертельная авария. Вечером 13 июля водитель легкового автомобиля «Лада» на высокой скорости врезался в двигавшийся впереди трактор с прицепом.



В результате столкновения водитель и три пассажира легковушки погибли на месте, сообщили в прокуратуре республики. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы, задействовано 6 единиц техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.