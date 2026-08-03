Опубликованы визуализации интерьера нового аэровокзала Казани

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева показала визуализации внутреннего пространства нового терминала аэропорта Казани. Основная концепция оформления — небо. Оно обыграно через синие поверхности, керамическую плитку с облаками, перфорацию и даже пятиметровые светящиеся облака под потолком.

В центре терминала разместится инсталляция с 11 часами, символизирующими часовые пояса России. Её будет видно с трёх этажей. Мозаичные «ковры» с национальными орнаментами отсылают к культурному наследию Татарстана. В зонах ожидания и очередей появятся нумизматические панно — чтобы пассажирам было что рассматривать.

По словам Валеевой, здание почти готово, отделка идёт активными темпами.