В РКБ Татарстана спасли женщину от смертельного кровотечения с помощью эмболизации

Врачи Республиканской клинической больницы впервые применили эмболизацию артерии пациентке с язвой желудка, у которой случилось пять эпизодов кровотечения. Об этом сообщила пресс-служба РКБ.

35-летняя жительница Казани обследовалась из-за изменения стула, но первые анализы и эндоскопия не показали отклонений. После майских праздников у неё открылось кровотечение, выявили язву. Женщину госпитализировали, выписали, но вскоре кровотечение повторилось, она потеряла сознание и была доставлена в РКБ.

Врачи установили, что причина — аномально расширенные сосуды желудка. Специалисты провели эмболизацию ветви селезеночной артерии. Всего за время лечения пациентке перелили около двух литров крови. Операция прошла с рентген-контролем, после вмешательства женщину перевели в реанимацию.

Через несколько дней её выписали. Прошёл год, пациентка чувствует себя хорошо, кровотечения не повторялись. Сейчас она готовится стать мамой.