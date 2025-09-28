Четыре человека погибли в лобовом столкновении на трассе М-7 в Елабужском районе

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Елабужском районе Республики Татарстан произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария случилась сегодня около 18:40 на участке дороги в районе разворота.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с груженым автомобилем Volvo, который в этот момент выполнял маневр разворота. В результате мощного удара водитель и три пассажира «Лады» — женщина и двое мужчин — скончались на месте от полученных травм.

На месте происхождения работают оперативные группы ГИБДД и прокуратуры Елабужского района, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция Татарстана обратилась к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при выборе скоростного режима в условиях недостаточной видимости и на сложных участках дороги.