ЦИК РТ запустил инновационный чат-бот «ИзбирКОТ» для молодых избирателей

8 сентября 2025  12:45

За неделю до единого дня голосования в Татарстане представлен цифровой помощник для молодых избирателей — чат-бот «ИзбирКОТ». Разработка реализована Молодежным советом при Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан на основе анализа часто задаваемых вопросов молодых избирателей.

Новый сервис, доступный в Telegram по адресу @vyboryrtbot, предоставляет интуитивно понятный интерфейс для получения актуальной информации об избирательном процессе. Пользователи могут мгновенно узнавать адреса избирательных участков, знакомиться с процедурой голосования и получать разъяснения по всем вопросам, связанным с выборами.

Проект интегрирован в масштабную инициативу «Ситуационный центр», который будет функционировать 14 сентября для мониторинга выборов и оперативного реагирования на возникающие ситуации. Как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, внедрение цифровых инструментов стало ответом на запрос молодого поколения избирателей, предпочитающего получать информацию в доступном цифровом формате.

