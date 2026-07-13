ЦИК Татарстана обновила данные о числе избирателей республики

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Республика
13 июля 2026  17:49

Центральная избирательная комиссия Татарстана опубликовала уточнённые сведения о количестве граждан, имеющих право голоса на территории региона. По состоянию на 1 июля 2026 года в республике зарегистрировано 2 923 997 избирателей.

Как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, эти цифры служат основой для всей организационной работы в преддверии выборов – на их основании формируются округа, рассчитывается необходимое число бюллетеней и распределяется оборудование. Точные данные, подчеркнул он, – обязательное условие для проведения прозрачных и законных выборов.

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Новости
ЦИК Татарстана обновила данные о числе избирателей республики
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