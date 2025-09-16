ЦИК Татарстана официально утвердил победу Рустама Минниханова на выборах главы республики

Республика
16 сентября 2025  11:22
Автор:
Владислав Косолапкин

Центральная избирательная комиссия Татарстана подвела окончательные итоги выборов Раиса республики. Убедительную победу одержал действующий руководитель региона Рустам Минниханов.

За Минниханова проголосовали более 1,9 миллиона избирателей, что составило 88,09% от общего числа голосов.
Второе место занял кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов, за которого отдали голоса около 111 тысяч человек (4,97%). Третьим стал представитель ЛДПР Руслан Юсупов с результатом в 93,5 тысячи голосов (4,2%). Кандидат от партии пенсионеров Виталий Смирнов набрал 42 тысячи голосов (1,9%).

