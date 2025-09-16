ЦИК Татарстана официально утвердил победу Рустама Минниханова на выборах главы республики

Центральная избирательная комиссия Татарстана подвела окончательные итоги выборов Раиса республики. Убедительную победу одержал действующий руководитель региона Рустам Минниханов.

За Минниханова проголосовали более 1,9 миллиона избирателей, что составило 88,09% от общего числа голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов, за которого отдали голоса около 111 тысяч человек (4,97%). Третьим стал представитель ЛДПР Руслан Юсупов с результатом в 93,5 тысячи голосов (4,2%). Кандидат от партии пенсионеров Виталий Смирнов набрал 42 тысячи голосов (1,9%).