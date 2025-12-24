Число индивидуальных инвестиционных счетов в России выросло до 6,3 млн

По данным Центрального банка Российской Федерации, популярность индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) продолжает расти. К концу третьего квартала 2025 года общее количество открытых ИИС в стране достигло 6,3 миллиона, увеличившись на 200 тысяч по сравнению с концом 2024 года.

Параллельно с ростом числа счетов увеличивается и объём активов на них. Совокупная стоимость активов на ИИС выросла с 595 млрд рублей в 2024 году до 753 млрд рублей по итогам третьего квартала 2025 года. Средний размер счёта у клиентов брокеров поднялся до 116 тысяч рублей, а в сегменте доверительного управления — до 227 тысяч рублей.

Третий квартал 2025 года стал наиболее активным с начала года по притоку новых средств. Клиенты брокеров внесли на ИИС чистыми 59 млрд рублей, что является максимальным показателем. Рост интереса к инструменту эксперты связывают со снижением доходности альтернативных вариантов для сбережений, таких как банковские депозиты.

С 2024 года в России действует новый тип счёта — ИИС-3, который пришёл на смену устаревшим форматам. Ключевыми преимуществами ИИС-3 являются налоговые льготы: возможность вернуть до 13–15% от суммы ежегодных взносов (в пределах установленного лимита) или освободить от налога доход от инвестиций при владении ценными бумагами более пяти лет. Счёт открывается минимум на пять лет, при этом у инвестора может быть до трёх таких счетов одновременно.