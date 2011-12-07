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У речного порта Казани появится набережная с причалом для катеров

При этом башенные краны оставят «как напоминание о промышленном прошлом».

У речного порта Казани появится набережная с причалом для катеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам главного столичного архитектора Ильсияр Тухватуллинной, протяженность набережной составит 9 километров. На ней появятся арт-объекты, смотровые мостики, а также причал для катеров. При этом башенные краны оставят «как напоминание о промышленном прошлом».

Ранее на территории располагались склады, гаражи, отстойники для грузовых судов и база элеватора. На месте последнего построят общественный объект, возможно это будет Молодежный центр. 

КВ
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