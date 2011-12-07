У речного порта Казани появится набережная с причалом для катеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам главного столичного архитектора Ильсияр Тухватуллинной, протяженность набережной составит 9 километров. На ней появятся арт-объекты, смотровые мостики, а также причал для катеров. При этом башенные краны оставят «как напоминание о промышленном прошлом».

Ранее на территории располагались склады, гаражи, отстойники для грузовых судов и база элеватора. На месте последнего построят общественный объект, возможно это будет Молодежный центр.