В Казани демонтируют 27 торговых точек

В Казани демонтируют 27 незаконно установленных торговых объекта, сообщается в сборнике документов исполкома столицы РТ.

Так, будут демонтированы киоски, расположенные по адресам: ул. Рихарда Зорге, вблизи дома № 39 (2 объекта), ул. Рихарда Зорге, вблизи дома № 95, ул. Адоратского, вблизи дома № 29 (2 объекта), пересечение ул. Гаврилова и ул. Маршала Чуйкова, ул. Максимова, вблизи дома № 1, ул. Хайдара Бигичева, кадастровый номер 16:50:000000:18398, ул. Восстания, вблизи дома № 83, пр. Хусаина Ямашева, вблизи дома № 54, ул. Академика Сахарова, вблизи дома № 10 (2 объекта), ул. 10 лет Октября, вблизи дома № 17, ул. Комиссара Габишева, вблизи дома № 1, ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома № 34, пр. Победы, вблизи дома № 72.

Владельцев указанных торговых точек установить не удалось. С 9 по 13 октября они могут добровольно демонтировать киоски. При принудительном демонтаже объекты будут перевезены на базу хранения на ул. Фатыха Амирхана, 48.