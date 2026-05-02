В Татарстане каждый седьмой клещ опасен боррелиозом

news_top_970_100
Республика
2 мая 2026  09:57

Сезон активности клещей в республике набирает обороты. По данным Роспотребнадзора по РТ, с начала года за медицинской помощью по поводу укусов членистоногих обратились 437 человек, что значительно ниже прошлогоднего показателя (1586 обращений за аналогичный период). Первый укус в 2026 году был зафиксирован 25 марта.

Чаще всего жертвами клещей становились жители Казани (106 случаев), Набережных Челнов (53) и Бугульминского района (37). Среди пострадавших — 95 детей.

Лабораторные исследования 166 клещей, снятых с людей, показали: возбудителей клещевого энцефалита не обнаружено. Однако 24 особи (14,4%) оказались носителями иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма). Это означает, что риск подхватить боррелиоз есть у каждого седьмого укушенного. Самих случаев заболевания среди людей в Татарстане пока не зарегистрировано.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ завершился чемпионат «Абилимпикс» с рекордным числом участников
В Татарстане каждый седьмой клещ опасен боррелиозом
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собаки на подростка в Казани
Животноводство Татарстана принесло 50 млрд рублей за первый квартал
Казанский марафон 2026 объединит спорт и антитеррористическое просвещение
«Ак Барс» одержал домашнюю победу и упрочил лидерство в серии с «Металлургом» - 3-1
«Ак Барс» одержал домашнюю победу и упрочил лидерство в серии с «Металлургом» - 3-1
В Татарстане запустили электронную доску почета для лучших работников
Ветеранам СВО помогают адаптироваться к мирной жизни