В Борисково запустили пробные рейсы трамвая

Близится к завершению строительство Большого Казанского кольца на участке от улицы Технической до улицы Борисковской. В прежние времена по этим улицам ходил трамвай маршрута №3 «Железнодорожный вокзал – Борисково».

Три года назад ввиду малой востребованности маршрута трамвайное движение здесь прекратили. И вот на днях произошла реанимация «тройки». В течение лета здесь шли большие работы: по маршруту положили новые рельсы и шпалы. А в минувшую субботу здесь прошел первый трамвай – пока без пассажиров и старого образца. Рабочие, находившиеся в нем, проверили трассу, прочистили, где необходимо, трамвайные переезды. А сегодня утром здесь уже бодро промчался и трамвай нового образца – уже привычного казанцам бордового цвета.

После завершения всех работ по обустройству этого нового участка БКК сюда продлят маршрут трамвая №5, который после этого станет кольцевым.