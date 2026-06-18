Путин пригласил участников саммита АСЕАН на Сабантуй в Казани

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Город
18 июня 2026  16:14

Президент России Владимир Путин предложил гостям саммита Россия – АСЕАН посетить традиционный татарский праздник Сабантуй, который в этом году пройдет в Казани 20 июня. Глава государства также поздравил сельчан с окончанием посевных работ.

Он подчеркнул, что Россия всегда рада иностранным гостям, интересующимся ее культурой и историей, а Сабантуй — один из ярких примеров древних народных традиций. Путин отметил, что у участников саммита будет возможность задержаться на пару дней и увидеть насыщенную праздничную программу.

Сабантуй в столице Татарстана состоится на трех площадках: в Березовой роще Приволжского района, в Дербышках и на Лебяжьих озерах.

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