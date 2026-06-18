Глава «Роскосмоса» оценил лаборатории КНИТУ-КАИ и обсудил сотрудничество с РТ

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Город
18 июня 2026  22:51

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов посетил Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева — КАИ, который входит в число вузов-партнеров корпорации. В ходе визита он ознакомился с работой технологических и профильных лабораторий учебного заведения.

Баканов отметил активное взаимодействие КНИТУ-КАИ с предприятиями ракетно-космической отрасли, а также его роль в подготовке инженерных кадров. По итогам осмотра состоялись переговоры с представителями Татарстана о дальнейших направлениях сотрудничества. В числе приоритетов — проведение научных исследований в интересах отрасли, развитие системы профессионального мастерства и подготовка специалистов инженерного профиля.

Университет уже является индустриальным партнером таких структур, как АО «Решетнев», холдинг «Российские космические системы» и компания «Терратех». В 2026 году КНИТУ-КАИ примет один из этапов корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса».

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