Глава «Роскосмоса» оценил лаборатории КНИТУ-КАИ и обсудил сотрудничество с РТ

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов посетил Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева — КАИ, который входит в число вузов-партнеров корпорации. В ходе визита он ознакомился с работой технологических и профильных лабораторий учебного заведения.



Баканов отметил активное взаимодействие КНИТУ-КАИ с предприятиями ракетно-космической отрасли, а также его роль в подготовке инженерных кадров. По итогам осмотра состоялись переговоры с представителями Татарстана о дальнейших направлениях сотрудничества. В числе приоритетов — проведение научных исследований в интересах отрасли, развитие системы профессионального мастерства и подготовка специалистов инженерного профиля.



Университет уже является индустриальным партнером таких структур, как АО «Решетнев», холдинг «Российские космические системы» и компания «Терратех». В 2026 году КНИТУ-КАИ примет один из этапов корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса».