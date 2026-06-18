В Казани ограничат движение и парковку у «Ак Барс Арены» из-за концерта

В субботу, 20 июня, в Казани временно перекроют движение и парковку в районе стадиона «Ак Барс Арена» в связи с проведением концерта группы «Руки вверх!». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения могут вводиться с 6:00 до 23:59 по мере необходимости. Перекрытия затронут участки на улицах Сибгата Хакима, Чистопольской, проспекте Ямашева, дублере Гаврилова, Академика Арбузова, а также местную дорогу вдоль стадиона. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.