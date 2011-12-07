Лотки и базарчики сдают позиции

Собственно говоря, для торгового люда это не стало неожиданной новостью. Разговоры об этом шли давно. И когда 31 марта все владельцы ларьков получили уведомление о том, что мини-рынок закрывается и прекращает свое существование, многие из них уже знали куда пойдут.Абдулло из Узбекистана и еще несколько его земляков заблаговременно позаботились о будущем месте работы. Сразу после новогодних праздников они заключили договор об аренде в соседнем торговом комплексе.- Место уж больно хорошее, - говорит продавец сухофруктов и восточных сладостей. - Народу много, торговля идет хорошо. Поэтому и постарался не уезжать из этого района.

На вопрос, где лучше: на улице или под крышей, Абдулло ответил уклончиво. Мол, на уличном базарчике тоже неплохо, в ларьке тепло и сухо. Наверное, покупателям не совсем было комфортно под снегом и дождем, зато товар дешевле. Теперь за аренду места в торговом центре приходится платить поболее, чем за пятачок на улице. В счет входит пользование электроэнергией, водой, канализацией, оплата уборки помещения, охраны. Мужчина утверждает, что его чернослив и курага не подорожали. Однако можно заметить, что овощи в соседней лавке на 5 - 10 рублей дороже, чем на уличных лотках. Техника на рынок пришла в середине прошлой недели. Мощные краны легко справились с опустевшими вагончиками и будочками, которые вывозились на автоплатформах на площадку складирования. Перед рабочими были поставлены конкретные сроки, и поэтому они трудились порой до двух часов ночи. А когда площадь была освобождена от рыночного скарба, стало понятно, какое большое и привлекательное место было занято не тем чем надо. Местные жители строят различные догадки, что там построят. Предположений масса: автостоянка, детский городок, еще один торговый центр, заморский ресторан фастфуда. Районная администрация пока не спешит раскрывать карты.