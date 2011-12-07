Казанцев просят помочь с очисткой от борщевика территории Русско-Немецкой Швейцарии

В Казани вновь пройдет экологическая акция, направленная на борьбу с ядовитым растением. Разросшийся борщевик будут выкапывать с территории «Русско-Немецкой Швейцарии».

Напомним, ранее экологическая акция #СтопБорщевик уже проходила на этой территории 24 апреля. Тогда за три часа было собрано около 30 мешков растения с площади 0,03 га. Однако, как рассказал эколог Тимур Ескараев, за один раз избавиться от борщевика невозможно, поскольку растение быстро разрастается и способно распространить до 20 тысяч семян.

В парке растут очень редкие растения, которые могут исчезнуть из-за борщевика, который высасывает из почвы полезные вещества, разрушает экосистему и вытесняет другие растения. Сейчас ядовитое растение разрослось на 10 из 30 га особо охраняемой природной территории.

Известно, что борщевик Сосновского вредит также и здоровью людей, поскольку его сок при попадании на кожу человека вызывает сильные ожоги. Поэтому экологи советуют активистам прийти в закрытой защитной одежде, резиновых перчатках и сапогах. Лопаты и перчатки организаторы выдадут на месте.

Сбор участников будет организован в 11:00 на ул.Бари Галеева,16.