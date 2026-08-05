35-й чемпионат России по гольфу стартовал в Казани

На поле гольф-клуба «Ак Барс» стартовал 35-й чемпионат России. Столица Татарстана впервые принимает главный национальный турнир в этом виде спорта. Участвуют 120 сильнейших игроков из 12 регионов, в том числе семь представителей РТ.

Министр спорта республики Владимир Леонов отметил, что Казань регулярно принимает всероссийские старты, но чемпионат по гольфу здесь проводится впервые, и вдвойне приятно, что турнир юбилейный.

Среди участников — многократные чемпионы страны, обладатели Кубка России и сильнейшие юниоры. Турнир состоит из четырёх раундов. По итогам первых двух дней (6 августа) определятся 60 финалистов, которые продолжат борьбу за титулы. Финальные раунды и награждение пройдут 8 августа.