Деревянную церковь XVIII века в Татарстане признали объектом культурного наследия

Казанско-Богородицкую церковь в селе Большое Фролово Буинского района включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Такое решение принято на основании положительной историко-культурной экспертизы, сообщили в комитете РТ по охране ОКН.

Храм, возведённый в 1780-х годах и перестроенный в XIX веке, считается одним из старейших и самых крупных деревянных культовых сооружений Татарстана. Архитекторы отмечают уникальное сочетание барокко и классицизма. Внутри сохранились подлинные иконостасы и настенные иконы без поздних записей. Особую ценность представляет монументальная живопись на холстах, посвящённая Страстному циклу, — эксперты называют её выдающимся произведением церковного искусства, не имеющим аналогов в регионе.

В мае 2026 года при поддержке Раиса РТ в храме начались реставрационные работы. Их планируют завершить в 2027 году.