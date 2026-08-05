Кибербитва для ветеранов СВО: финал пройдет на Kazan Digital Week

Компания Innostage объявила о старте II национального соревнования по практической кибербезопасности для ветеранов специальной военной операции. Участники смогут бесплатно пройти обучение на киберполигоне, получить практические навыки и заявить о себе потенциальным работодателям. Финал турнира состоится с 29 по 31 октября в рамках Международного форума Kazan Digital Week – 2026.

Кибербитва направлена на профессиональную адаптацию ветеранов СВО и развитие кадрового потенциала отрасли информационной безопасности. Организаторы ставят две задачи: помочь бойцам освоить гражданскую профессию и одновременно сформировать кадровый резерв на фоне острой нехватки специалистов и роста числа киберугроз.

В 2025 году в соревновании участвовали 35 ветеранов боевых действий из 24 регионов России. Они прошли обучение на киберполигоне Innostage и отработали навыки мониторинга и реагирования на инциденты, которые затем применили в финале.

В 2026 году программу значительно расширили. Участников ждут рейтингование, специальные номинации и дополнительные практические задания. Проект также предусматривает помощь в построении карьеры в сфере кибербезопасности.

Прием заявок стартовал 1 июня и продлится до 10 августа. Отбор участников пройдет с 20 июля по 18 августа. Обучение на киберполигоне запланировано с 24 августа по 28 сентября. Финальные соревнования состоятся с 29 по 31 октября на площадке Kazan Digital Week.

В финале участники объединятся в команду Защитников (Blue Team) и будут решать практические задачи в режиме реального времени. Kazan Digital Week — одна из ключевых площадок для обсуждения цифровой трансформации и взаимодействия бизнеса и государства. Финал Кибербитвы станет частью программы форума.