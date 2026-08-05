В РТ открылся сезон охоты на боровую и полевую дичь с подружейными собаками

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Республика
5 августа 2026  21:58

Сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с использованием подружейных собак (ретриверов, спаниелей и других пород) стартовал в республике и продлится до 5 января 2027 года. Разрешается добыча глухаря, тетерева, рябчика, вальдшнепа, серой куропатки, перепела, а также голубей и горлиц.

Охота на обыкновенную горлицу (внесена в Красную книгу РФ) и клинтуха (в Красную книгу РТ) запрещена. Также действует ограничение: с одной собакой одновременно могут охотиться не более трёх человек, напомнили в Госкомитете по биоресурсам.

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В РТ открылся сезон охоты на боровую и полевую дичь с подружейными собаками
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