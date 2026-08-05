Институт развития городов РТ по поручению Раиса республики запускает серию татарских фатирников в 12 муниципалитетах. Проект стартует 13 августа и станет частью фестиваля «Курше». По задумке организаторов, это современное прочтение традиционных дворовых музыкальных вечеров под открытым небом.

Пространства оформят коврами, винтажной мебелью и ретродекором, воссоздавая атмосферу соседских встреч. Гостей ждут чайный стол с самоваром и национальными угощениями, шахматы, настольный теннис, классики, «резиночка» и открытое караоке с участием местных артистов.

Первый фатирник пройдёт 13 августа в Лаишевском районе. Далее — в Актанышском, Алькеевском, Заинском, Кайбицком, Муслюмовском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском и Ютазинском районах. Все площадки расположены в общественных пространствах, благоустроенных по проекту «Лето в Татарстане».

30 октября Институт развития городов совместно с ресурсным центром НКО проведёт образовательную программу для участников конкурса «Курше» с привлечением федеральных экспертов.

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Вот несколько вариантов заголовков для материала о татарских фатирниках:

Информационно-фактические:

В 12 районах Татарстана впервые пройдут татарские фатирники

Институт развития городов запускает серию фатирников в районах РТ

Татарские фатирники впервые пройдут в 12 муниципалитетах республики

С акцентом на атмосферу и формат:

Ковры, самовар и дворовые игры: в Татарстане стартуют татарские фатирники

Современное прочтение квартирников: в 12 районах РТ пройдут фатирники

Дворовые вечера с караоке и чаем: как в Татарстане возрождают традиции

С акцентом на локации:

Где пройдут татарские фатирники: список районов и даты

От Лаишево до Ютазы: фатирники охватят 12 районов Татарстана

Фатирники в 12 районах: карта культурных событий РТ

С акцентом на партнёров и проект:

Фатирники станут частью фестиваля «Курше» в Татарстане

«Курше» расширяется: в 12 районах РТ пройдут фатирники

Лаконичные (для соцсетей и лент):

Татарские фатирники — в 12 районах РТ

В Татарстане запускают фатирники

Фатирники по поручению Раиса РТ: старт в августе

С акцентом на обучение:

После фатирников — образовательная программа для авторов «Курше»

Институт развития городов поможет доработать проекты для «Курше»

Если нужен один универсальный вариант, рекомендую:

В 12 районах Татарстана впервые пройдут татарские фатирники с чаем, караоке и дворовыми играми