Институт развития городов РТ по поручению Раиса республики запускает серию татарских фатирников в 12 муниципалитетах. Проект стартует 13 августа и станет частью фестиваля «Курше». По задумке организаторов, это современное прочтение традиционных дворовых музыкальных вечеров под открытым небом.
Пространства оформят коврами, винтажной мебелью и ретродекором, воссоздавая атмосферу соседских встреч. Гостей ждут чайный стол с самоваром и национальными угощениями, шахматы, настольный теннис, классики, «резиночка» и открытое караоке с участием местных артистов.
Первый фатирник пройдёт 13 августа в Лаишевском районе. Далее — в Актанышском, Алькеевском, Заинском, Кайбицком, Муслюмовском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском и Ютазинском районах. Все площадки расположены в общественных пространствах, благоустроенных по проекту «Лето в Татарстане».
30 октября Институт развития городов совместно с ресурсным центром НКО проведёт образовательную программу для участников конкурса «Курше» с привлечением федеральных экспертов.
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Вот несколько вариантов заголовков для материала о татарских фатирниках:
Информационно-фактические:
В 12 районах Татарстана впервые пройдут татарские фатирники
Институт развития городов запускает серию фатирников в районах РТ
Татарские фатирники впервые пройдут в 12 муниципалитетах республики
С акцентом на атмосферу и формат:
Ковры, самовар и дворовые игры: в Татарстане стартуют татарские фатирники
Современное прочтение квартирников: в 12 районах РТ пройдут фатирники
Дворовые вечера с караоке и чаем: как в Татарстане возрождают традиции
С акцентом на локации:
Где пройдут татарские фатирники: список районов и даты
От Лаишево до Ютазы: фатирники охватят 12 районов Татарстана
Фатирники в 12 районах: карта культурных событий РТ
С акцентом на партнёров и проект:
Фатирники станут частью фестиваля «Курше» в Татарстане
«Курше» расширяется: в 12 районах РТ пройдут фатирники
Лаконичные (для соцсетей и лент):
Татарские фатирники — в 12 районах РТ
В Татарстане запускают фатирники
Фатирники по поручению Раиса РТ: старт в августе
С акцентом на обучение:
После фатирников — образовательная программа для авторов «Курше»
Институт развития городов поможет доработать проекты для «Курше»
Если нужен один универсальный вариант, рекомендую:
В 12 районах Татарстана впервые пройдут татарские фатирники с чаем, караоке и дворовыми играми