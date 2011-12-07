В Казани в рамках клуба «Валдай» обсудят пути развития российских регионов и азиатских стран

В Казани в здании Национальной библиотеки Татарстана пройдёт Центральноазиатская конференция клуба «Валдай», посвящённая вопросу развития российских регионов и азиатских стран с учётом глобальных вызовов. На заседании ожидается участие более 60 экспертов из 16 стран, таких как: Россия, Афганистан, Белоруссия, Великобритания, Германия, Казахстан, Турция, Китай, Узбекистан и др. Заседание пройдёт в очном режиме.

В рамках заседания будет обсуждаться тема построения диалога о координации планов России и Центральной Азии, так как обе стороны являются участниками политического диалога и глобального рынка.

Сообщается, что за последние годы государства подтвердили свою способность сопротивляться проявлению политического радикализма, что показывает успешное сотрудничество России и Азии в области безопасности.

В пределах центральноазиатского региона работают более 10 тысяч российских и совместных предприятий. Поэтому ещё одной открытой темой для обсуждения станет экономическое партнёрство со странами Центральной Азии и изучение российского рынка труда участниками азиатской стороны.

В первый день заседания состоятся три сессии, во второй день — одна сессия. В этом году завершить конференцию планируется живой дискуссией, на которой участники смогут высказаться по важному сюжету относительно Центральной Азии.