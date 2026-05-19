В РТ усилили авиапатрулирование лесов из-за аномальной жары

Из-за установившейся в республике аномальной жары и четвертого класса пожарной опасности усилено авиационное патрулирование лесных массивов. Об этом сообщили в Минлесхозе РТ.

Мониторинг проводится на самолете Cessna 172 по трем маршрутам общей протяженностью 1 318 км. Зона контроля охватывает 1,2 млн га — практически всю площадь лесного фонда региона. Продолжительность одного патрулирования составляет около 5,5 часа.

С начала года выполнено четыре вылета общей длительностью более 22 часов. Всего в 2026 году запланировано 212 летных часов. Мероприятия направлены на предотвращение лесных пожаров и сокращение их площади в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».