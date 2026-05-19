Плов, караоке и подписка: как в Казани прошла «СМИшная улица»

В День печати Татарстана, 19 мая, перед зданием «Татмедиа» развернулся традиционный праздник республиканских СМИ — «СМИшная улица».

Десятки интерактивных площадок представили телеканалы «Шаян ТВ», ГТРК «Татарстан», газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Шахри Казан», журналы «Казань» и «Сююмбике», а также Татарское книжное издательство.

Не остались в стороне и «Казанские ведомости» — сотрудники редакции с радостью встречали своих подписчиков и читателей.

Для гостей выступали артисты Инсаф Ганибаев, Алина Давыдова и Ильгиз Шайхразиев. Юных посетителей развлекали ростовые куклы, взрослые с удовольствием участвовали в лотереях и конкурсе караоке. Всех желающих угощали горячим пловом, блинами и чаем.

На празднике также поздравили журналистов, прошедших обучение по программе «Медиаинтенсив».

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев подчеркнул важность работы с молодыми кадрами:

«Мы должны в первую очередь уделять внимание молодёжи. Это позволит им с самого начала почувствовать вкус профессии, что очень важно. Крайне необходимо, чтобы молодые специалисты вместе с нами видели своё будущее».

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков добавил:

«Чтобы показать наше будущее и наше лицо, важно понимать, что «Татмедиа» — это, прежде всего, будущее. Молодые сотрудники как раз и представляют наше будущее».

Праздник получился шумным, вкусным и по-настоящему семейным. Каждый мог найти занятие по душе: поиграть, пообщаться, спеть в караоке, принять участие в викторинах и, конечно, подписаться на любимые издания.