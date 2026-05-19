Корреспондент «Казанских ведомостей» стала «Журналистом года» в Татарстане

В Казани подвели итоги XXIX республиканского конкурса «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо». Награждение победителей прошло сегодня. Организаторами конкурса выступили «Татмедиа» и региональная общественная организация «Творческий союз — Союз журналистов Республики Татарстан».

В конкурсе традиционно участвуют не только журналисты и блогеры, но и целые творческие коллективы, ветераны журналистики, телеоператоры, фотографы и пресс-секретари. Жюри оценивало мастерство, профессионализм и вклад в развитие медиасферы республики.

Главную награду в номинации «Журналист года» завоевала корреспондент газеты «Казанские ведомости» Елизавета Черкина. Коллеги и организаторы назвали победу заслуженной и поздравили Елизавету с высоким признанием.

