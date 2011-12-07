Казанские экологи оштрафовали предприятие на 200 тыс за свалку снега

Казанскую фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей за несанкционированную свалку грязного снега в Советском районе. Об этом сообщили в Минэкологии РТ.

«В рамках административного расследования экологами установлено, что земельные участки, где фиксировались навалы, принадлежат одному и тому же собственнику», — рассказали в министерстве.

Две снежные свалки заняли 1400 кв. м. Экологи уже предъявили штраф нарушителю за выявленное нарушение. Сейчас рассчитывается ущерб, который компании также придется выплатить.