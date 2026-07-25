В Зеленодольском районе мужчина погиб из-за падения дерева

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Республика
25 июля 2026  09:42

Ночью в поселке Васильево Зеленодольского района на 64-летнего мужчину рухнуло дерево. От полученных травм он скончался на месте. Как сообщили в ГУ МЧС по РТ, причиной стали сильные порывы ветра, достигавшие 22 м/с.

Всего за ночь в республике упало 20 деревьев: два — в Казани, 16 — в Зеленодольском районе, по одному — в Буинском и Верхнеуслонском. В Васильево также повреждены два автомобиля.

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