Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В метро Казани заработала новая система для экспресс-оплаты проезда

Технология Express Transit позволяет прикладывать телефон, не выводя его из режима сна.

Жители и гости столицы РТ могут опробовать новую технологию Express Transit для экспресс-оплаты проезда, заработавшую в городском метрополитене.

По информации пресс-службы мэрии Казани, воспользоваться таким способом оплаты могут владельцы смартфонов на платформе iOS и умных часов на платформе WatchOS. Данная технология позволяет прикладывать телефон или часы к турникету, не выводя их из режима сна. Подтверждать оплату через Touch ID, Face ID или паролем больше не нужно.

КВ
Лента новостей