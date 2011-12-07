В метро Казани заработала новая система для экспресс-оплаты проезда

Жители и гости столицы РТ могут опробовать новую технологию Express Transit для экспресс-оплаты проезда, заработавшую в городском метрополитене.

По информации пресс-службы мэрии Казани, воспользоваться таким способом оплаты могут владельцы смартфонов на платформе iOS и умных часов на платформе WatchOS. Данная технология позволяет прикладывать телефон или часы к турникету, не выводя их из режима сна. Подтверждать оплату через Touch ID, Face ID или паролем больше не нужно.