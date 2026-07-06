Звезда «Рабыни Изауры» снимет фильм о татарстанских кооператорах к форуму в Казани

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Город
6 июля 2026  15:53

Международный форум потребительской кооперации, который пройдёт в Казани с 8 по 10 июля, получил необычных амбассадоров – бразильскую актрису Луселию Сантос и итальянскую звезду Орнеллу Мути. Об этом на брифинге в Доме правительства РТ рассказала ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.

Луселия Сантос, известная по роли в легендарном сериале «Рабыня Изаура», в настоящее время снимает документальный фильм о двух кооператорских семьях из Татарстана – династии из Камско-Устьинского и студенческой семье из Сабинского района. По словам Набиевой, актриса лично наблюдала за работой кооператоров: от выпечки хлеба до выездной торговли. Лента будет готова к пленарному заседанию форума и появится на сайте Центросоюза России.

Орнелла Мути, знакомая зрителям по фильму «Укрощение строптивого», в свою очередь, передаст участникам видеоприветствие от итальянских коллег по кооперативному движению.

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