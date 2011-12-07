В Казани на БКК начали соединять мост с дорожной насыпью

В Казани на БКК начались работы по соединению моста с дорожной насыпью в рамках второго этапа строительства, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

«Через Монастырскую протоку строится мост длиной 70,78 метра. Началось бетонирование шкафных стенок крайних опор под переходные плиты на стыке моста с дорожной насыпью», — уточнили в ведомстве.

Данные работы позволят технике заехать на мост, чтобы начать устраивать проезжую часть и завершить укладку трамвайных путей.

Рабочие устроили земельное полотно, уложили асфальтобетон и заасфальтировали тротуары на площади одна тыс. кв. м.

Почти 2,3 тыс. тонн непригодного грунта и мусора были вывезены с места работ, еще 3,1 тыс. тонн стройматериалов — завезено.

Напомним, в рамках второго этапа планируется отстроить 1,2 км от улицы Борисковская до Технической. На участке построят мост и трамвайные пути, также рабочие проведут коммуникации, канализации и очистные, установят светофоры и освещение.

Строительство Большого казанского кольца ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги».