В РТ школьников и студентов колледжей начнут обучать работе с искусственным интеллектом

С сентября 2026 года в 100 школах республики откроются кружки по изучению искусственного интеллекта, а в 35 колледжах запустят соответствующие образовательные программы. Об этом на заседании профильного комитета Госсовета РТ сообщил замминистра цифрового развития Булат Габдрахманов.

Для подготовки педагогов 623 учителя информатики и преподаватели колледжей пройдут курсы повышения квалификации летом, до старта занятий.

Как отметил Габдрахманов, ИИ — драйвер мировой экономики, однако Россия занимает лишь 30-е место по его развитию и внедрению. В Татарстане уже есть отдельные практические наработки, но они требуют масштабирования.

В республике принята программа развития ИИ до 2030 года с бюджетом 5 млрд рублей. Она включает четыре блока: увеличение вычислительных мощностей в 30 раз, внедрение ИИ-агентов в ключевых отраслях экономики, подготовку кадров (начиная с 5-го класса) и создание по две лаборатории ИИ ежегодно.