Суд подтвердил законность включения парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в список ОКН

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия одержал победу в судебном споре о защите статуса исторического парка в Верхнеуслонском районе. Две инстанции, включая Верховный суд РТ, признали правомерным приказ ведомства о включении природно-исторического комплекса в реестр ОКН. Четвертый апелляционный суд отклонил жалобу истца Романа Гущина.

В ходе разбирательства комитет добился проведения повторной экспертизы. Специалисты подтвердили обоснованность охранного статуса и согласились с установленными границами территории, в которые вошел и участок с вырубленным яблоневым садом.

Усадьба в селе Ключищи, связанная с родами Нарышкиных (родственники матери Петра I) и маркизов Паулуччи, является одним из самых живописных мест на правом берегу Волги. Парк был разбит в 1880-х годах по классической схеме с ориентацией подъездной аллеи на главное здание.