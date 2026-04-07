Суд подтвердил законность включения парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в список ОКН

7 апреля 2026  23:57

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия одержал победу в судебном споре о защите статуса исторического парка в Верхнеуслонском районе. Две инстанции, включая Верховный суд РТ, признали правомерным приказ ведомства о включении природно-исторического комплекса в реестр ОКН. Четвертый апелляционный суд отклонил жалобу истца Романа Гущина.

В ходе разбирательства комитет добился проведения повторной экспертизы. Специалисты подтвердили обоснованность охранного статуса и согласились с установленными границами территории, в которые вошел и участок с вырубленным яблоневым садом.

Усадьба в селе Ключищи, связанная с родами Нарышкиных (родственники матери Петра I) и маркизов Паулуччи, является одним из самых живописных мест на правом берегу Волги. Парк был разбит в 1880-х годах по классической схеме с ориентацией подъездной аллеи на главное здание.

«Цифровой ликбез»: как защитить умный дом и не попасться на фейковые советы
В Татарстане объявили «Ракетную опасность»
В Татарстане все медучреждения оснастят цифровыми электрокардиографами до конца года
В Татарстане запустили новый сезон просветительского проекта по кибербезопасности для молодежи
В РТ школьников и студентов колледжей начнут обучать работе с искусственным интеллектом
Секреты балконного оазиса с нуля
Секреты балконного оазиса с нуля
В Татарстане директор предприятия задолжал сотрудникам более 7,5 млн рублей