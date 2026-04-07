В Татарстане все медучреждения оснастят цифровыми электрокардиографами до конца года

7 апреля 2026  22:24

В 2026 году в республике завершится перевод всех медицинских организаций на цифровые электрокардиографы. Это позволит сформировать для каждого жителя региона персональный профиль сердечного ритма. О планах на заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике сообщила первый замминистра здравоохранения Татарстана Елена Демьянова.

По её словам, внедрение цифровых ЭКГ открывает путь для использования искусственного интеллекта в системе раннего предупреждения сосудистых катастроф. Нарушения сердечного ритма — наиболее частая причина ишемических инсультов, пояснила Демьянова.

Она также отметила, что в архиве системы «Единый кардиолог» уже накоплено более 10 млн цифровых записей ЭКГ. «Мы движемся к тотальной регистрации сердечного ритма при любых сердечно-сосудистых событиях», — подчеркнула замминистра.

