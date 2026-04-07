В Татарстане запустили новый сезон просветительского проекта по кибербезопасности для молодежи

В республике продолжается реализация инициативы «Ох, цифровая гигиена», которая учит школьников и студентов безопасному поведению в интернете. Проект курирует РОО «Академия творческой молодёжи РТ» при поддержке Росмолодёжь.Гранты, Минмолодёжи республики и аппарата антитеррористической комиссии.

В новом сезоне подготовлено 9 видео продолжительностью от 6 до 15 минут. Ролики рассказывают о финансовой грамотности, рискованных онлайн-знакомствах, мошеннических схемах, вербовке в секты через интернет, ИИ-скамах, правилах безопасности на маркетплейсах и о том, как сохранить ментальное здоровье при использовании соцсетей.

Каждый выпуск сопровождается практическими чек-листами: как реагировать на кредитные долги, какие фразы должны насторожить при общении с незнакомцами, и другими советами по цифровой гигиене.

Организаторы подчёркивают: с помощью наглядного и увлекательного контента подросткам предлагают готовую инструкцию для предотвращения неприятных ситуаций как в сети, так и в реальной жизни.

Проект работает с 2022 года. За это время выпущено уже 25 подобных видео.