В Татарстане запустили новый сезон просветительского проекта по кибербезопасности для молодежи

7 апреля 2026  19:06

В республике продолжается реализация инициативы «Ох, цифровая гигиена», которая учит школьников и студентов безопасному поведению в интернете. Проект курирует РОО «Академия творческой молодёжи РТ» при поддержке Росмолодёжь.Гранты, Минмолодёжи республики и аппарата антитеррористической комиссии.

В новом сезоне подготовлено 9 видео продолжительностью от 6 до 15 минут. Ролики рассказывают о финансовой грамотности, рискованных онлайн-знакомствах, мошеннических схемах, вербовке в секты через интернет, ИИ-скамах, правилах безопасности на маркетплейсах и о том, как сохранить ментальное здоровье при использовании соцсетей.

Каждый выпуск сопровождается практическими чек-листами: как реагировать на кредитные долги, какие фразы должны насторожить при общении с незнакомцами, и другими советами по цифровой гигиене.

Организаторы подчёркивают: с помощью наглядного и увлекательного контента подросткам предлагают готовую инструкцию для предотвращения неприятных ситуаций как в сети, так и в реальной жизни.

Проект работает с 2022 года. За это время выпущено уже 25 подобных видео.

В РТ школьников и студентов колледжей начнут обучать работе с искусственным интеллектом
Секреты балконного оазиса с нуля
Секреты балконного оазиса с нуля
В Татарстане директор предприятия задолжал сотрудникам более 7,5 млн рублей
Последняя рабочая неделя в апреле в РТ станет будет короткой
Премии за успехи учеников и гранты для КФУ: как в Татарстане поддерживают образование
Нарушения правил благоустройства: в Казани делают ставку на неотвратимость наказания
«Спасибо всем добрым людям, которые помогают приближать победу»