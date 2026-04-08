Система образования РТ получила более 15 млрд рублей в рамках нацпроектов

8 апреля 2026  00:55

В прошлом году из федерального бюджета на развитие образования республики было направлено свыше 15 млрд рублей. Софинансирование из региональной казны составило 2,5 млрд рублей. Об этом на заседании профильного комитета Госсовета РТ сообщил замминистра образования и науки Рамиль Хайруллин.

Татарстан участвует в реализации нацпроектов технологического лидерства, а также новых проектов «Молодежь и дети», «Семья», «Кадры». Их мероприятия включены в госпрограммы «Развитие образования» и «Научно-технологическое развитие РФ».

В прошлом году построены две школы (более 2,4 тыс. мест), три пристроя к учебным заведениям (1,6 тыс. мест) и пять детских садов (980 мест). В рамках республиканских программ отремонтирован 31 объект — школы и детсады, включая пищеблоки 74 школ, функциональные зоны 83 школ, семь учебных зданий и три общежития профучреждений. По федеральным программам обновлены 14 объектов.

