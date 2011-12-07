В Казанском зоопарке появилась пара кафрских воронов, сообщает зоопарк на своей странице в Instagram.

Вороны прибыли в Казань из Германии. Их возраст составляет 5 лет.

«Кафрский рогатый ворон, или южный рогатый ворон (лат. Bucorvus leadbeateri) — самый крупный вид из семейства птиц-носорогов, один из двух видов, входящих в род рогатых воронов. Обитает в африканской саванне, к югу от экватора. Крупная птица, от 90 до 129 см длиной и весом от 3,2 до 6,2 кг. Занесёна в Международную Красную Книгу», — сказано в посте.

Продолжительность жизни этих птиц 40-60 лет. Они питаются членистоногими, моллюсками, лягушками, ящерицами, змеями и грызунами.