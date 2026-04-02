В Национальном центре «Россия» впервые покажут историю страны через карты

С 3 апреля по 5 июля 2026 года в Национальном центре «Россия» пройдет масштабный выставочный проект «Уроки географии». Как сообщили в АНО «Дирекция Выставки достижений "Россия"», экспозиция впервые представит тысячелетнюю историю пространственного развития русского государства через картографическое искусство.

Основная цель проекта — популяризация географических знаний, воспитание патриотизма и укрепление единства народов России. Особое внимание организаторы уделили многонациональности страны, её этнокультурному и языковому разнообразию.

«Выставка призвана не просто показать редкие карты, а вернуть интерес к изучению Отечества. Мы хотим, чтобы каждый — от школьника до родителей — почувствовал гордость за страну, осознал масштаб ее территории и вклада наших исследователей в мировую науку», — отметили в дирекции Национального центра «Россия».

Экспозиция развернется в главном выставочном зале и филиалах центра. Проект разделен на восемь тематических блоков. Галерея карт России познакомит с историческими картами страны и регионов. Раздел «Отвага» посвящен экспедициям российских мореплавателей и исследователей. «Расстояния» расскажут о дорожных картах, торговых путях, железных дорогах и почтовых сообщениях.

Тема «Стремление» охватит звездное небо и историю освоения космоса, а «Ресурсы» — природные богатства и историю природопользования. В «Классе географии» будет работать лекторий об эволюции школьного предмета. Раздел «Суверенитет» представит карикатуры с взглядами других государств на Россию. Завершит экспозицию блок «Мощь», посвященный военной истории через карты и чертежи ключевых сражений.

Проект ориентирован на детей в возрасте от 9 до 16 лет, а также на семейную аудиторию. В его создании участвуют Русское географическое общество, Российская государственная библиотека, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Федеральное архивное агентство и Центральная военно-морская библиотека.