В Советском районе Казани на 21 час отключат воду 22 июля

В некоторых домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду, сообщает пресс-служба исполкома города.

Так, отключение состоится с 9.00 22 июля до 6.00 23 июля. Водоснабжения не будет в домах, расположенных по адресам: Ноксинский спуск, № 9 (здание детского сада № 3), 11, 13, 15; улица Юлиуса Фучика, № 96, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 108а, 108б, 110, 110а.

Временные неудобства связаны с ремонтом водопровода.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам по телефону +7 (84-32) 31-62-60, уточнили в водоканале.