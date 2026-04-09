«Построил - оформи»: для чего нужна процедура регистрации недвижимости

Подробнее об этом рассказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Начать эксплуатацию, например, нового жилого дома можно только после внесения сведений о правах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Без этой регистрации невозможно подключить дом к коммунальным услугам, таким как электричество, газ или водоснабжение.

Для объектов, построенных до вступления закона в силу, таких ограничений нет, но оформление документов потребуется, если владелец решит продать объект или подключить его к инженерным сетям.

Если гражданином или юридическим лицом не зарегистрировано право собственности на дом, здание или сооружение, то полноправными владельцами они не считаются. Это может вызвать проблемы, например, в случае имущественных споров или чрезвычайных ситуаций, когда доказать право собственности можно будет только через суд.

Сделки с имуществом, такие как продажа, дарение или завещание, возможны лишь после оформления права собственности.

Зарегистрировать право на жилой или садовый дом можно в упрощенном порядке - по «дачной амнистии». Для оформления достаточно подготовить технический план и подать документы в Росреестр через МФЦ или в электронном виде.

Кроме того, с марта 2025 года стало обязательным условием межевание земельных участков. Если границы не установлены, совершать сделки с недвижимостью - продавать, дарить и так далее - также невозможно.

Кстати, с 1 февраля в документах, которые готовит кадастровый инженер для подачи в Росреестр (межевой или технический план, карта-план территории), должна быть указана информация об адресе объекта в виде его уникального идентификатора.

Уникальный идентификатор адреса (ФИАС ID) - это цифровой код, присвоенный каждому адресу в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) России. Это централизованная база данных, в которой хранятся официальные адреса объектов недвижимости: квартир, домов, земельных участков, офисов и других, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Как рассказала и. о. начальника отдела госрегистрации недвижимости Росреестра Татарстана Светлана Потапова, ранее кадастровые инженеры при подготовке технических и межевых планов должны были вручную указывать полный почтовый адрес объекта. Любая ошибка в написании (даже одна лишняя буква) могла стать причиной для приостановления учетно-регистрационных действий.

Теперь вместо длинного текстового адреса в документах указывается его цифровой код - уникальный идентификатор адреса, который присваивается каждому дому, участку или зданию в Государственном адресном реестре (ГАР).

Перед тем как подать пакет документов на кадастровый учет в Росреестр, необходимо убедиться, что у земельного участка и объекта капитального строительства есть зарегистрированный адрес в ФИАС (ГАР).