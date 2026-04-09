Движение на участке дороги Уланово – Каратун в Татарстане перекроют с 15 июня

В Апастовском районе республики вводятся временные ограничения на проезд по региональной трассе. С 15 июня будет закрыт участок с 39,9 по 44,0 км, сообщили в Миндортрансе РТ.

Причиной ограничения стала реконструкция дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Движение планируется восстановить 31 июля 2026 года.

Для объезда водителям предлагаются альтернативные маршруты: дороги «Уланово – Каратун» – Большие Кайбицы, обход села Большие Кайбицы, а также Большие Кайбицы – Куланга. Автомобилистов просят заранее планировать поездки с учетом вводимых изменений.