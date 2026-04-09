Движение на участке дороги Уланово – Каратун в Татарстане перекроют с 15 июня

9 апреля 2026  10:38

В Апастовском районе республики вводятся временные ограничения на проезд по региональной трассе. С 15 июня будет закрыт участок с 39,9 по 44,0 км, сообщили в Миндортрансе РТ.

Причиной ограничения стала реконструкция дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Движение планируется восстановить 31 июля 2026 года.

Для объезда водителям предлагаются альтернативные маршруты: дороги «Уланово – Каратун» – Большие Кайбицы, обход села Большие Кайбицы, а также Большие Кайбицы – Куланга. Автомобилистов просят заранее планировать поездки с учетом вводимых изменений.

Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели женщины в РТ
Продленка в школе: право или обязанность?
Продленка в школе: право или обязанность?
Вадим Хоменко: У нас нет моста между наукой и производством
Вадим Хоменко: У нас нет моста между наукой и производством
«Построил - оформи»: для чего нужна процедура регистрации недвижимости
Школа №8 в Нижнекамске обновляется по нацпроекту: готовность 55%
На Кремлевской набережной появится новая инфраструктура для водного транспорта
На Кремлевской набережной появится новая инфраструктура для водного транспорта
Ушла из жизни исполнительный директор АРС-ПРЕСС Софья Дубинская