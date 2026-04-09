Школа №8 в Нижнекамске обновляется по нацпроекту: готовность 55%

9 апреля 2026  10:45

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

В здании общеобразовательной школы №8 на улице Юности продолжаются масштабные ремонтные работы. Объект включен в федеральную программу «Все лучшее детям», реализуемую в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Минстрое Татарстана.

Подрядчики уже выполнили чуть более половины запланированного объема — 55%. В ходе реконструкции в здании поменяют оконные и дверные блоки, обновят инженерные коммуникации: системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Также запланирован ремонт электропроводки, слаботочных сетей и внутренняя отделка помещений.

После завершения строительных работ учебное заведение оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Финансирование проекта составляет свыше 146 млн рублей.

Всего в 2026 году по национальному проекту «Молодежь и дети» в Татарстане планируется капитально отремонтировать 36 школ. Работы затронут 18 муниципальных образований. Общая сумма выделенных средств превышает 3,1 млрд рублей.

