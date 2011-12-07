В центре Казани появится новая автодорога с велодорожкой

В Казани появится новая четырехполосная автодорога, связывающая перекрестки улиц Марселя Салимжанова с Туфана Миннуллина, и перекресток Хади Такташа — Нурсултана Назарбаева. Проект новой автодороги подготовило ООО «ДСК Проект». Об этом сообщается в сборнике документов, опубликованном в городском исполкоме.

Площадь планировки занимает 6,9 га, в то время как под дорогу отведено 4,2 га территории. Проект будут обсуждать на портале dispute.kzn.ru с 23 сентября по 28 октября.

Новая дорога будет расположена вблизи домов № 77, 79, 97, 99, 101 на улице Хади Такташа.

Ранее сообщалось, что на строительство части Вознесенского тракта из бюджета РТ выделят 6,3 млрд рублей.