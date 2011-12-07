Мама в городе. Топ-5 кофеен Казани, где приятно провести время с малышом

Материнство — это не повод засесть дома с ребенком и забыть о социально активной жизни. Да, для мамы и малыша поход в кафе — это целое событие, при подготовке к которому нужно все продумать. С ребенком начинаешь замечать важные мелочи, о которых раньше никогда не задумывалась — удобно ли будет покормить малыша, где оставить коляску и есть ли там детский уголок.

Skuratov Coffee

Омская семь кофеен представлена в Казани шестью заведениями, последнее из которых заработало в начале июня. Новое место появилось на улице Петербургская, между ее деловой и прогулочной частями — в пешей доступности «Кольцо» и ИТ-парк.

Из плюсов для мам с колясками — есть длинный удобный пандус. Коляску можно оставить как у входа, так и завезти ее внутрь кофейни — места там предостаточно. Светлое пространство разбито на множество зон, так что найти уединенный не составит труда. Для малышей поставили отдельный невысокий столик с маленькими стульчиками, поэтому мама с ребенком здесь вряд ли кого-то удивит.

Во всех кофейнях сети большой выбор кофейных напитков и десерты, которые отлично их дополняют: несколько видов печенья, в том числе без сахара, круассаны, чизкейк. Из более сытного только сэндвичи и гранола. Если вы пьете кофе без кофеина, например, потому что кормите малыша грудью — сообщите об этом бариста. Для вас приготовят декаф, не взяв никакой доплаты.

Instagram: https://instagram.com/skuratovcoffee

Режим работы: ежедневно с 6:55 до 23:05

Адрес: ул. Петербургская, 37

«Ботаника»

Открывшаяся в 2019 году кофейня давно зарекомендовала себя как популярное место для завтраков. Из-за этого в выходные здесь аншлаг, хотя в этом году второй зал расширили и посадочных мест стало больше. Летом работает терраса, где можно удобно посидеть с коляской. Совет местных бариста — приходите к началу и закрытию смены, чтобы точно занять удобный столик.

В меню — кофе собственной обжарки, десерты, которые дополняют этот напиток, а также мясные и рыбные сеты с яйцом. Его способ приготовления вы выбираете сами, будь то скрэмбл, глазунья, омлет или пашот. Если вы по каким-то причинам не даёте ребёнку коровье молоко, можно заказать кашу на растительном за доплату в 50₽. В меню также есть десерты без рафинированного сахара.

Из плюсов для мам с колясками — на входе есть удобный пандус, а пространство между столиками позволяет зайти с коляской внутрь кофейни. Кстати, во втором зале есть зеркало во всю стену, в котором малышу будет интересно изучать себя и пространство вокруг. Там же расположились окна с широкими подоконниками, на которых ваш малыш с удовольствием может посидеть.

Instagram: https://instagram.com/botanicacoffee.ru

Режим работы: по будням с 8:00 до 21:00, по субботам и воскресеньям с 9:00 до 21:00

Адрес: ул. Жуковского, 6

Coffee Dream

В конце весны прошлого года в Казани открылась первая кофейня татарстанской сети Coffee Dream. Место для заведения выбрали близкое к центру, но нетривиальное — пересечение улиц Вишневского и Калинина, неподалеку от КГАСУ. Кофейня работает на первом этаже ЖК «Архитектор», так что зайти в внутрь с коляской или оставить ее у входа не составит труда.

Благодаря большим окнам и белым оштукатуренным стенам оба зала Coffee Dream наполнены светом в ясные дни, а дети с удовольствием будут рассматривать яркие акцентные постеры на стенах. Сесть с малышом будет удобно на диване либо посадить его в детский стульчик.

Здесь вы сможете выпить спешелти кофе и полноценно поесть в любое время дня: безглютеновые сырники, рисовая каша на кокосовом молоке, боулы с различными наполнителями, салат с яйцом пашот и киноа, суп дня, два вида мороженого и др. В меню достаточно веганских позиций, а вся еда — халяль.

Instagram: https://instagram.com/coffeedream.kzn

Режим работы: по будням с 7:30 до 21:00, по субботам и воскресеньям с 9:00 до 21:00

Адрес: ул. Калинина, 63

SoSweet

Это кафе, открывшееся в 2018 году, уже успели полюбить не только за кофе, но и за большой выбор десертов и дизайнерский интерьер. Вместе с детьми вы с удовольствием будете его разглядывать — светящиеся гирлянды под деревянным потолком, разноцветные кресла, ковры на полу, а на стене изображение тянущихся рук словно с фрески Микеланджело «Сотворение Адама».

Основатели кафе-кондитерской — супруги Михайлюк, родители двойняшек, поэтому придя в SoSweet с малышом, вы никого не удивите. Заведение работает на первом этаже красно-кирпичного особняка на Большой Красной, поэтому нет никаких лестниц — сущего проклятия для мамы с коляской. Ее кстати можно завезти внутрь — пространство позволяет. Для самых юных посетителей здесь создали детский уголок со столиком, очаровательными стульчиками и деревянной лошадью-качалкой.

Завтраки здесь подают весь день, а дети наверняка попросят заказать им блинчики или сырники со сладким топпингом — нутелла, джем, карамель, мёд на выбор. Себе можно взять кофе, ребёнку — какао, лимонад, милкшейк или смузи.

Instagram: https://instagram.com/sosweet_cafe

Режим работы: с воскресенья по четверг с 9:00 до 21:00, по пятницам и субботам с 9:00 до 22:00

Адрес: ул. Большая Красная, 13

«Ранняя пташка»

Летом кофейня семьи Лефлер становится ещё популярнее за счёт летней веранды, украшенной флажками и гирляндами с крупными разноцветными лампочками. Здесь удобно посидеть с коляской, но и войти внутрь не проблема благодаря пандусу. Всё кафе — один зал, поэтому места занимают очень быстро.

В меню заведения на Астрономической большой выбор завтраков, которые подают до 14:00, а комбо-обеды — после полудня. Визитной карточкой «Пташки» стали бейглы — пышные румяные бублики, которые готовят местные повара. Бейглы разрезают пополам и подают с разными начинками — со сливочным кремом, с лососем и яйцом пашот, с авокадо и др. По четвергам на них скидка 15%.

Кофейню любят не только за спешелти кофе, но и за чай с травами, который бариста разливают по фарфоровым чайникам с цветами. Детям можно заказать какао или апельсиновый фреш.

Instagram: https://instagram.com/ptashka_coffee

Режим работы: по будням с 8:00 до 21:00, по субботам и воскресеньям с 9:00 до 21:00.

Адрес: ул. Астрономическая, 17