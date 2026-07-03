На озере Кабан в Казани стартовал этап озеленения

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Город
3 июля 2026  16:34

На третьем участке благоустраиваемой набережной озера Кабан начались работы по высадке растений. Общая строительная готовность объекта достигла 69%. Всего здесь появится более 92 тысяч экземпляров – деревья, кустарники, цветы, злаки и водные растения.

Проект разбит на две смысловые зоны. Участок вдоль Старо-Татарской слободы превратится в «Цветущий берег» – там высадят декоративные яблони, сирень, спирею и рябину. Вторая часть – от улицы Октябрьской до Назарбаева – получит название «Зелёный берег». Здесь сохранят ощущение естественного, слегка «дикого» ландшафта с ивами, черёмухой, клёном остролистным и дереном.

Как пояснила руководитель департамента Института развития городов РТ Арина Петрова, такой подход родился из общения с местными жителями – им дорога именно атмосфера природного уголка, куда можно попасть прямо из городской среды. Озеленение будет многоярусным: деревья, кустарники, травы и цветы, а также прибрежная флора.

Пока высаживают первые два уровня – древесные и кустарниковые породы. Все растения выращены в татарстанских питомниках и высаживаются с большим земляным комом для лучшей приживаемости. При этом чужеродный для региона клён ясенелистный заменят на местный остролистный, а все здоровые деревья на участке сохранят – их состояние предварительно оценили специалисты.

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