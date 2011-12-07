Для встречи предстоящей зимы Казани не хватает 500 дворников

Золотая осень еще в самом разгаре, но коммунальные служба Казани уже бдительно следят за изменениями погоды в сторону зиму. Так, для уборки снега на улицах и во дворах столицы Татарстана будут привлечены около 3 тысяч дворников. Однако и этого количества недостаточно – остаются свободными вакансии 500 дворников. Такие данные привел в ходе завершившегося «делового понедельника» в мэрии Казани председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

В связи с этим традиционным кадровым голодом в сфере ЖКХ он отметил, что для решения этой проблемы в 2019 году на 10% был повышен тариф по оплате населением коммунальных услуг. Это позволило повысить зарплату дворникам на 3 тысячи рублей и таким образом, хотя бы частично восполнить и привлечь дополнительную рабочую силу для регулярной уборки казанских дворов.

В этом году тарифы именно на коммунальные услуги для казанцев не поднимались, а значит, и ресурсов для поднятия зарплат дворикам тоже нет. Так что в преддверии зимы отсутствие в городе полтыщи дворников может отразиться на своевременной уборке улиц и дворовых территорий Казани.